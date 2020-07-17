РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июл. С начала 2020 года жители городского округа Люберцы отправили на портал «Добродел» около 12,5 тысячи обращений, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«С начала года от жителей Люберец поступило 12 466 обращений на портал «Добродел». Если проблему не удается решить сразу, то ответы жителям обязательно содержат конкретные сроки решения и перечень принимаемых мер», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в летний период основные проблемы на портале были зафиксированы по нескольким категориям. Это нестационарная торговля, нарушение правил уборки и вывоза строительных отходов и материалов, ямы во дворах, разрушение тротуаров и пешеходных дорожек и другие.