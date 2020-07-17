РИАМО - 17 июл. Фотовыставка «Москва. Великая пустота», посвященная периоду самоизоляции, открылась в Музее Москвы 16 июля, на выставке свои работы представил знаменитый российский фотограф, лауреат Пулитцеровской премии Сергей Пономарев, говорится в сообщении пресс-службы компании «Интеко».

Фотограф подготовил для зрителей 45 черно-белых панорамных снимков Москвы, на которых показал пустые улицы города в период самоизоляции. Проведению выставки поспособствовал генеральный партнер и инциатор проекта – компания «Интеко».

«Для меня это, действительно, уникальный проект. За время своей карьеры я видел немало войн и конфликтов, а также стихийных бедствий и катаклизмов, но не ожидал, что буду снимать одно из величайших событий XXI века – пандемию коронавируса – у себя дома в Москве», – прокомментировал открытие выставки ее автор, фотограф Сергей Пономарев.

Он сумел увидеть и заснять столицу такой, какой ее не видели ранее – без людей и автомобилей. Основными фигурами на фотографиях стали здания, памятники и статуи. На изображениях можно увидеть и самые знаменитые места Москвы – Красную площадь, отель «Метрополь», «Зарядье» и Парк Горького, Новый Арбат и Пушкинскую площадь.