РИАМО - 17 июл. Сотрудники отдела экологии администрации Реутова вместе с главой муниципалитета провели очередной мониторинг состояния Фабричного пруда, его состояние не вызывает опасений, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Фабричный пруд, давший название парку, в котором он расположен, был проверен на чистоту, в том числе на отсутствие посторонних включений на его поверхности. Специалисты также взяли три пробы воды в разных точках и на разных глубинах водоема. По предварительным данным, состояние пруда не вызывает опасений», - говорится в сообщении.

Сотрудники парка «Фабричный пруд» ежедневно убирают с поверхности воды попадающий туда мусор, кроме того, регулярно проходят заборы проб воды для лабораторных исследований. Однако специалисты по-прежнему не рекомендуют купаться в черте города и призывают пользоваться специально отведенными для этого местами в черте Москвы и на территориях соседних округов.

Фабричный пруд находится в одноименном парке в северной части Реутова между улицами Гагарина, Ашхабадской и Железнодорожной. Используемый ранее в качестве технологического водоема для нужд Реутовской мануфактуры, Фабричный пруд и территория вокруг него были заброшены. В 2016 году было принято решение начать здесь работы по обустройству современного парка.

В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Парки Подмосковья» была укреплена береговая зона, а также очищено дно пруда, появились небольшой пляж, зона для уличных тренировок, волейбольная площадка, велосипедные дорожки, детская игровая зона. На новой сцене у воды начались бесплатные концерты с участием звезд камерной и современной музыки и другие мероприятия.

В парке установлена новая уличная мебель, полностью изменена система освещения, открылись смотровые площадки, одна из которых расположена на живописном острове, который связали с сушей два пешеходных мостика. В 2019 году была обустроена новая прогулочная набережная.