РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 июл. Готовность пристройки к кадетской школе в подмосковных Люберцах составляет 73%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Первый заместитель министра Стройкомплекса Подмосковья Александр Вилькомир проверил ход работ по завершению строительства учебной пристройки на 200 мест к зданию МОУ «Кадетская школа» в городском округе Люберцы. В совещании также приняли участие инспекторы Главгосстройнадзора Московской области, представители администрации и подрядных организаций.

«Сейчас на объекте 206 рабочих. Общая строительная готовность – 73%. Ведется монтаж инженерных сетей и систем, чистовая отделка помещений, приступили к монтажу лифтового оборудования. Снаружи завершаются фасадные работы, ведется укладка тротуарной плитки. Отставание фактически ликвидировано. Темп набран высокий. Плановый ввод в августе», – сказал Вилькомир.

Особое внимание было сосредоточено на сроках завершения строительно-монтажных работ, а также работ, связанных с благоустройством прилегающей территории.

Перед представителями администрации и подрядных организаций поставлена задача обеспечить ввод объекта в установленные сроки. Строительство ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется за счет средств бюджета.