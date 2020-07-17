РИАМО - 17 июл. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» 15 тематических транспортных карт «Тройка», которые выпустил Московский метрополитен совместно с комитетом общественных связей и молодежной политики столицы.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать репост конкурсного сообщения, а также подписаться на аккаунт «РИАМО в Москве».

Победителей конкурса выберут случайным образом 25 июля. Призы можно будет получить в редакции в Москве.

РИАМО рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.