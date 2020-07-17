РИАМО - 17 июл. Мужчину, подозреваемого в грабеже, удалось задержать в подмосковном Фрязине с помощью записей видеокамер системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Комсомольская неизвестный вырвал сумку из рук женщины и вместе с подельником скрылся на автомобиле. Сотрудникам полиции благодаря записям с камер системы «Безопасный регион» удалось установить марку машины, маршрут ее движения, номера, а также личность владельца.

«Был задержан житель городского округа Щелково. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Теперь ему грозит до семи лет лишения свободны», — сообщил зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ региона Роман Каратаев.

Правоохранительные органы имеют доступ к видеозаписям системы «Безопасный регион» прямо со своего рабочего места. Это позволяет значительно сократить время поиска и поимки преступников.