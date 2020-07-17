РИАМО - 17 июл. В столице 16 июля максимальная температура воздуха составила 17,3 градуса тепла, такая холодная «макушка» лета случилась в Москве впервые с 1995 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура 16 июля 1995 года составила 15,8 градуса.

«16 июля — середина самого теплого сезона. Но в Москве случился погодный казус: эти сутки в столице оказались чуть ли не самыми холодными в текущем сезоне. Средняя суточная температура воздуха на ВДНХ составила 15,5 градуса, что на 2,5 градуса ниже нормы», — отмечается в материале.

Это уже шестые холодные сутки в столице.

Синоптики прогнозируют, что тепло вернется в Москву. Так, в 1995 году после похолодания была 30-градусная жара.