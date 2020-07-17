РИАМО - 17 июл. В настоящий момент 159 дачных участков остаются подтопленными в городских округах Можайский, Истра и Рузский, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Также подтопленными остаются 52 дачных дома в садоводствах «Виктория» и «Стрела» в Можайском городском округе.

«Два участка дорог размыты в деревнях Красноиншино и Вельяшево Можайского городского округа», - говорится в сообщении.

Также сохраняется перелив одного участка дороги в деревне Мальцево Наро-Фоминского городского округа.

За 17 июля от воды освобождено 79 дачных участков в городских округах Можайский, Волоколамске, Наро-Фоминске и Истре. А также три участка дороги в городских округах Можайский, Красногорске и Истре.

В городском округе Можайский в СНТ «Виктория» уровень воды равен 45 сантиметрам, в СНТ «Стрела» - 30 сантиметрам. В деревне Мальцево Наро-фоминского округа – 20 сантиметрам. В СНТ «Радуга» в Истре – 15 сантиметрам, а и в СНТ «Юстиция» - 5 сантиметрам. В СНТ «Очаково» городского округа Рузский – 30 сантиметров.

В пятницу привлекается 684 человек, 112 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек, 6 единиц техники.

В Подмосковье 15 июля за 12 часов выпало более 50 миллиметров осадков, что составляет 55,5% месячной нормы. За минувший четверг в Московской области выпало до 5 миллиметров осадков, а в ночь на пятницу — до 4 миллиметров при месячной норме 90 миллиметров.