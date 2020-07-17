РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. В подмосковном Подольске снесли недостроенное здание подстанции скорой медицинской помощи, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«На улице 43-й Армии в городском округе Подольск снесли объект незавершенного строительства - здание подстанции скорой медицинской помощи. Снос недостроя был проведен в рамках масштабной работы по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий», - говорится в сообщении.

Всего на территории городского округа Подольск выявили 126 объектов незавершенного строительства, из них 71 самовольный объект. На данный момент снесли, достроили и привели в соответствие 30 объектов, что составляет 24% от общего количества.

«Объект незавершенного строительства предполагался под здание подстанции скорой медицинской помощи, однако много лет назад строительство прекратили. Здание включили в перечень объектов незавершенного строительства и ликвидировали во втором квартале 2020 года, так как оно представляло угрозу для окружающих, особенно детей, и ухудшало внешний облик территории», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что в настоящий момент участок свободен от построек, на территории провели уборку. По его словам, всего на территории Московской области за 2,5 года выявили 2 132 объекта незавершенного и самовольного строительства. Ликвидировали и привели в соответствие 1 239. Работу в этом направлении продолжат.