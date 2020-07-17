РИАМО - 17 июл. В Егорьевске заканчивается строительство трехэтажного жилого дома для 58 переселенцев из аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В новостройку на улице Советской в поселке Шувое переселят граждан из 21 аварийного жилого дома. Расселить планируется аварийные дома, располагающиеся в Шувое по адресам: улица Фабричная, дома 15, 18 и улица 40 лет Октября, дом 7.

«В настоящее время на объекте завершаются работы по устройству внутренних инженерных сетей, выполняется отделка квартир и мест общего пользования. Строительство ведется по графику. Плановое завершение – до конца 3 квартала», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Общая площадь расселяемого жилья будет составлять примерно 802 квадратных метра.

Расселение аварийного жилищного фонда, который признали таким до 1 января 2017 года, ведется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Средства на реализацию данных мероприятий выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».