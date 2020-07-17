РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 17 июл. Жители подмосковных Люберец могут онлайн посетить мастер-класс, на котором их научат рисовать натюрморт, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В социальных сетях Красковского культурного центра размещен видео мастер-класс по изобразительному искусству «Натюрморт с фруктами». Его в технике правополушарного рисования подготовила член Союза художников Москвы, руководитель студии «Ты - мастер» Красковского культурного центра Елизавета Мамонтова»,- говорится в сообщении.

Для занятия понадобятся: бумага, гуашь, кисти, влажные салфетки и вода. Видео доступно в социальных сетях центра: https://vk.com/kraskovo_kkc, https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/.