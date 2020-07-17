РИАМО - 17 июл. Основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что с него взяли подписку о невыезде по подозрению в клевете, дело возбудили из-за комментария к видео телеканала RT.

«Пришел на допрос по «делу о клевете». Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде», — написал Навальный в своем Twitter-аккаунте.

Также Навальный рассказал, что правоохранители провели личный обыск, и в его квартирах проведут два обыска.

В фонде борьбы с коррупцией полиция также проводит обыск.

Следственный комитет России возбудил в отношении Навального дело о клевете. Навальный, комментируя видео телеканала RT, нарушил закон. На видео участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказывал свое мнение о поправках в Конституцию.

По версии следствия, Навальный распространил заведомо ложные, унижающие человеческое достоинство комментарии в отношении ветерана.

Прокуратура Москвы признала законным возбуждение дела.