РИАМО - 17 июл. Прибавка свыше пяти тысяч рублей предназначена для граждан-получателей страховой пенсии, которые достигли 80-летнего возраста, сообщает Федеральное агентство новостей.

«С 1 января 2020 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 5 686 рублей 25 копеек. После 80 лет она увеличится вдвое. То есть, пенсия увеличивается на 5 686 рублей 25 копеек», — говорится в сообщении Пенсионного фонда России.

Для получения прибавки не нужно подавать никаких заявлений — повышенная выплата назначается автоматически со следующего месяца после исполнения 80 лет. Кроме того, предусмотрена доплата с даты рождения.

Прибавка к страховой пенсии не назначается инвалидам первой группы, достигшим 80 лет. Граждане из данной категории уже получают двойную фиксированную выплату.