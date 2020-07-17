РИАМО – 17 июл. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал предложение председателя ЦИК Эллы Памфиловой о переносе единого дня голосования с сентября на другой месяц, сообщает Газета.ru.

«В данном случае не могу озвучить никакую позицию по этому вопросу», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Памфилова отметила, что единый день голосования можно перенести с сентября на более удачный месяц.

Единый день голосования должен состояться 13 сентября этого года. Выборы в этот день должны пройти в 53 регионах, в 17 из них изберут глав субъектов.