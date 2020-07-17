Неоспоримый тренд лета 2020 – сельский туризм. Отдых на экоферме – это и модно, и приятно, и познавательно. Интересные мастер-классы от фермеров, общение со всевозможной живностью и, конечно, возможность пообедать натуральными домашними продуктами – настоящий праздник для городских жителей. Особенно хорошо подойдет такой отдых семьям с детьми. Гид РИАМО подскажет, где недалеко от Москвы можно погрузиться в аутентичную загородную среду.

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Ферма «ЭкоДеревушка»

сайт фермы «ЭкоДеревушка» сайт фермы «ЭкоДеревушка» 1 из 2

Тут и правда есть на что посмотреть. Точнее, на кого. На уютной территории фермы благополучно соседствуют неожиданно разнообразные обитатели – козы, крокодилы и виноградные улитки. «ЭкоДеревушка» открыта для групповых и индивидуальных посещений. Также гости могут понаблюдать за производственными процессами и сами поучаствовать в мастер-классах по приготовлению улиток и домашних сыров. Напоследок туристам предложат подкрепиться сытным обедом от местных кулинаров, отведать ароматного чаю из самовара и, конечно, купить фермерскую продукцию домой.

Стоимость: экскурсии – от 200 руб.; мастер-классы – от 300 до 3 000 руб.

Телефон: +7 (495) 152-02-77

Сайт: http://ecoderevushka.ru/

Где находится: Коломенский г.о., с. Парфентьево

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Экоферма «Кузнецово»

сайт экофермы «Кузнецово»

Желающим окунуться в сельский быт база отдыха предлагает досуг и развлечения на любой вкус: дровяную баню, бассейн и СПА; прогулки на квадроциклах и катамаранах; дегустацию крафтового пива и самогонки из дубовых бочек, чаепитие с блинами и пирожками; рыбалку, экскурсии по ферме, катание на лошадях, ослике и верблюдах; дойку коз, уход за животными, колку дров, кулинарные и ремесленные мастер-классы. Постояльцев размещают в уютных номерах, которые оформлены в колоритном сельском стиле. Также есть однодневные туры с экскурсией.

Стоимость проживания: от 5 400 руб/ночь в будни, от 6 100 руб/ночь в выходные

Телефон: +7 (925) 502-48-55

Сайт: https://www.ferma-hotel.ru/

Где находится: г.о. Клин, дер. Кузнецово, д. 34

Ферма «Русский страус»

«Русский страус» – одна из первых в России страусиных ферм. Тут можно свести незабываемое знакомство с австралийским эму и африканским черным страусом – самой крупной на планете птицей, современником динозавров! Взрослых и юных гостей фермы ожидает встреча не только с экзотическими пернатыми, но и с зааненскими и англо-нубийскими козочками, кроликами породы рекс, осликом, овечками, вьетнамскими свинками, холмогорскими гусями, цесарками и другими обитателями. В будние дни (кроме понедельника) экскурсии организуются каждый час с 11 до 16. По субботам и воскресеньям на ферме проходят интерактивные экскурсионные квесты.

Стоимость: в будни – 350 руб.; в выходные – 350 руб. (взрослые), 500 руб. (дети)

Телефон: +7 (916) 377-60-47

Сайт: https://straus.ru/

Где находится: г.о. Серпухов, с/п Васильевское, дер. Старые Кузьменки

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Экоферма «Ваньково»

сайт экофермы «Ваньково»

Живописные природные пейзажи, тишина и свежий воздух, которым дышать не надышаться – и все это всего в часе от Москвы! В таких местах исполняются самые заветные мечты горожан. На экоферме «Ваньково» можно провести выходные или отпуск, сняв уютный бревенчатый дом у леса или на берегу озера. Для гостей организовано экологическое питание продуктами собственного фермерского хозяйства. Поклонники активного сельского туризма смогут научиться косить сено, доить корову, готовить домашний творог и сыр.

Стоимость проживания: от 4 500 руб/сутки

Телефон: +7 (915) 349-80-35

Сайт: https://eco-vankovo.ru/

Где находится: Можайский г.о., 116 км Минского шоссе, поворот на деревню Сивково

Научно-просветительская ферма «Дом Енота»

На правах дружелюбных хозяев обитатели фермы – енотики пообщаются с гостями, рассмешат, пошарят по карманам, залезут на руки или даже на голову. А туристы смогут угостить их лакомствами. Предварительно записавшись, можно самостоятельно прогуляться по территории фермы, заказать экскурсию с гидом, который прочитает увлекательную лекцию об этих зверьках, а также (за отдельную плату) войти к енотикам, пообщаться с ними и покормить.

Стоимость: 300 руб. (без экскурсии); 500 руб. (экскурсия с гидом); + 100 руб. (вход к енотам и общение с ними)

Телефон: +7 (916) 108-47-50, +7 (963) 993-28-10

Сайт: http://дом-енота.рф

Где находится: Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Весенняя, д. 15

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Экоферма Тетериных

Пребывание на этой небольшой семейной ферме поможет расслабиться и ощутить единение с природой. Радушные хозяева проведут экскурсию по своему уютному «царству», познакомят с его обитателями-животными и угостят сытным обедом из натуральных продуктов собственного производства. В настоящее время для гостей организуются конные прогулки по живописным лесным окрестностям. Также можно приехать порыбачить – в местном пруду водятся карп и карась.

Стоимость: экскурсия (+ фотосъемка и кормление животных) – 500 руб.; конная лесная прогулка – 1 200 руб/час; рыбалка – 1 000 руб/час

Телефон: +7 (916) 414-35-36

Сайт: https://www.ryzhevo.ru/

Где находится: г.о. Егорьевск, дер. Рыжево, д. 46 А

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Ферма в Потапово

сайт Фермы в Потапово

Сельская жизнь с ярким оттенком лакшери ждет гостей именно здесь. Круто, камерно и заслуженно дорого. Ферма предлагает выжать максимум удовольствий из загородного отдыха. На территории есть крытый бассейн, ресторан, бар, сауна, теннис, бильярд, детские игровые зоны. Все эти блага цивилизации гармонично дополняют организованная рыбалка, катание на пони и в упряжке, занятия верховой ездой, конное поло, экскурсии по ферме и знакомство с ее обитателями: коровами, свинками, кроликами, овцами, домашней птицей.

Стоимость проживания: от 17 800 руб/сутки (полупансион), от 23 800 руб/сутки (пансион)

Телефон: +7 (926) 523-37-20

Сайт: http://ferma-potapovo.com/

Где находится: Рузский г.о., д. Потапово, д. 61/1

Экоферма «Коновалово»

сайт экофермы «Коновалово» сайт экофермы «Коновалово» сайт экофермы «Коновалово» 1 из 3

Здесь найдется занятие по душе каждому от мала до велика – подоить корову, собрать яйца, покормить кроликов, получить уроки верховой езды, посмотреть, как искусными руками фермеров молоко превращается в нежный творог и вкусный сыр, своими руками слепить пельмени, поработать на тракторе. Приехать можно и просто так, не бронируя номер: прогуляться по благоустроенной территории с прудом, часовней, контактным мини-зоопарком, уютными беседками, детскими площадками, побродить по окружающему ферму многовековому лесу. Проголодавшихся вкусно накормят в местном экокафе. Также можно закупиться свежайшими фермерскими продуктами домой.

Стоимость: прогулка – 250 руб/чел (с 10:00 до 19:00), проживание – от 2 000 рублей (стандарт)

Телефон: +7 (985) 784-45-36

Сайт: https://konovalovo.ru/

Где находится: г.о. Шаховская, дер. Степаньково, д. 1

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