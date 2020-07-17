РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. В подмосковном Подольске временно увеличили время работы четырех офисов МФЦ в связи с повышенным спросом на предоставление государственных и муниципальных услуг, теперь они будут работать на выходных, сообщается на сайте администрации округа.

В связи с повышенным спросом на предоставление государственных и муниципальных услуг по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Подольск Николая Пестова увеличено время работы четырех офисов МФЦ.

«В будние дни и в субботу, 18 июля, дежурные окна МФЦ работают до 21:00, в том числе два окна МФЦ на улице Кирова, 39; одно окно в МФЦ на улице Высотная, 6; одно окно в МФЦ в микрорайоне Климовск на улице Заводская, 7; одно окно в МФЦ в микрорайоне Климовск на улице Железнодорожная, 3», - говорится в сообщении.

Указанные дежурные окна также работают в ближайшее воскресенье, 19 июля, с 8:00 до 20:00. Офисы МФЦ в микрорайоне Климовск работают по воскресеньям на постоянной основе.