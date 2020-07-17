РИАМО - 17 июл. В Московской области ведется ремонт дорог к дачным и садоводческим товариществам в рамках двухстороннего соглашения между правительством Москвы и региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы уже ведутся на девяти дорогах в Волоколамском и Талдомском округах, Серпухове и Щелкове.

«В настоящее время в четырех муниципальных образованиях продолжаются работы по замене асфальтобетонного покрытия на девяти автомобильных дорогах к садовым товариществам. Всего в этом году отремонтируют 49 дорог к СНТ в 17 муниципалитетах, это позволит обеспечить комфортный подъезд жителей Москвы и Подмосковья более чем к 80 крупным дачным массивам», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

На двух участках прокладывают новое покрытие длиной около четырех километров. Работы ведутся в Волоколамском городском округе от деревни Хворостинино до деревни Лудина гора и на подъезде к СНТ «Лудина гора».

На подъездной дороге к очистным сооружениям в Серпухове ведется установка водопропускной трубы, отсыпают песок и уплотняют его катком. В Талдомском округе меняют покрытие на участках от региональной дороги Талдом – Мокряги до группы СНТ и на дороге Вотря – Никулки, длина участка – два километра.

В Щелкове к СНТ «Слава» проложили новую дорогу, работы продолжаются на дороге к СНТ «Марс».

По программе ремонта дорог к СНТ и дачным товариществам уже отремонтировано 156 дорог протяженностью 170 километров. Программу реализуют с 2018 года.

На территории региона находится около 11 тысяч СНТ, подъездных дорог к ним 3,9 тысячи. Из них около 890 дорог принято в муниципальную собственность, а 160 дорог – в собственности Московской области.