РИАМО - 17 июл. В пятницу вечером на дорогах Москвы могут образоваться девятибалльные пробки, так как многие жители поедут на дачи, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Чтобы добраться домой быстрее, советуем пересесть на общественный транспорт. Если поедете на авто, то в сторону области лучше «проскочить» до 15 или уже после 20 часов», - говорится в сообщении.

Сложная дорожная ситуация наблюдается по вечерам в Москве почти всю неделю. Пробки на дорогах в эти дни достигали девяти баллов.