РИАМО – 17 июл. На данный момент в трех городских округах Подмосковья за состоянием воздуха следят 25 станций, до конца года планируется закупить еще 45 таких постов, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Активно работает и развивается Мособлэкомониторинг. Также Московская область сотрудничает с Москвой, поэтому на территории региона уже действуют московские станции, а в 2021 году планируется установить еще ряд московских постов наблюдения.

«В Балашихе, Люберцах и Богородском округе за состоянием воздуха уже сейчас следят наши, подмосковные системы. На данный момент в трех городских округах установлено в общей сложности 25 постов. Однако пока что они работают в тестовом режиме. До конца года планируется приобрести еще 45 таких постов для установки в еще четырех округах», – сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Она подчеркнула, что крайне важным остается не только налаживание системы в Подмосковье, но и ее интеграция в единую государственную систему мониторинга атмосферного воздуха, установка единства и сопоставимости методов измерений на федеральном и региональном уровнях.

«Одна из наших приоритетных целей – тесное сотрудничество с гражданами, налаживание взаимосвязи и доверительного обмена данными в деле наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в регионе. Ведь часто именно жители сообщают нам о нарушениях, в частности, о явных превышениях выбросов вредных веществ в воздухе. Инициативные жители Подмосковья хотят знать и контролировать, чем они дышат. Это хороший знак, значит, вместе мы справимся со всеми задачами, которые стоят перед нами», – заключила Полякова.