РИАМО - 17 июл. Власти Подмосковья оказывают всю необходимую поддержку компаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, они получают субсидии на оплату труда, в целом в регионе созданы хорошие условия для ведения бизнеса, сообщила заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Надежда Карисалова.

«У нас таких компаний (пострадавших – ред.) - порядка 116 тысяч. На сегодняшнем этапе основная мера поддержки - это субсидия оплаты труда. Этой мерой поддержки охвачены все пострадавшие отрасли», - сказала Карисалова.

Она добавила, что в целом в Подмосковье созданы хорошие условия для ведения бизнеса. Каждый год в регионе регистрируется около 17 тысяч новых компаний.

«Мы проанализировали, у нас на сегодняшнем этапе в Московской области количество малого бизнеса - где-то 367 тысяч компаний. Малый бизнес в Московской области растет. Каждый год мы прирастаем порядка на 17 тысяч компаний», - добавила замминистра.

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за минувшие сутки скончались 10 пациентов с Covid‑19. За весь период пандемии в регионе умерло 1043 заразившихся.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 406 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 166 случев заражения. В Москве - 575 случаев.

- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечились 349 пациентов. Всего за все время пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавирусной инфекции 42 721 человек.

- В Москве для лечения коронавируса заготовили свыше тонны плазмы с антителами. Донорами стали свыше 1,7 тысячи москвичей, вылечившихся от Covid-19.

- В Москве за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 682 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 169 637.

- Еще четыре московских стационара вернулись к плановому приему пациентов. Это больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница,«Клиника имени В.Г. Короленко» на Косинской улице, а также филиал № 3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице.

- В столице за минувшие сутки скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 4271.