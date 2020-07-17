РИАМО - 17 июл. Начальника одного из отделов полиции управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве, обвиняемого в покушении на мошенничество, поместили под стражу, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«В Москве расследуется уголовное дело в отношении начальника 6 отдела (по противодействию наркоугрозе в интернете) управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве», — сказала Иванова.

Сотруднику предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, высокопоставленный сотрудник полиции узнал, что в отношении организации его знакомого предпринимателя идет проверка в правоохранительных органах. Он предложил за 1,5 миллиона рублей решить вопрос, хотя не обладал полномочиями. При передаче денег полицейский был задержан с поличным.

Обвиняемый вину признал. Суд поместил его под домашний арест.