РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. В подмосковном Подольске в текущем году установят 16 детских площадок на областные и муниципальные средства, а также сделают ряд проектов по благоустройству дворов с участием средств жителей, сообщается на сайте администрации округа.

«В 2020 году в ходе благоустройства территорий Подольска реализуется ряд мероприятий. На территории округа планируют установить детские игровые площадки в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье». По результатам голосования на портале «Добродел» определили 10 адресов. Также с учетом отсутствия детских игровых площадок в некоторых районах Подольска заключили муниципальный контракт от 8 мая 2020 года на выполнение работ по устройству шести площадок», - говорится в сообщении.

В рамках проекта инициативного бюджетирования «Народный бюджет» на портале «Добродел» в результате голосования определили ряд проектов по благоустройству. Организуют парковочное пространство в микрорайоне Климовск на улице Школьной, 31/7. Сделают покрытие и ограждение детской площадки на улице Комсомольской, 46. Также в рамках инициативного бюджетирования сделают покрытие из модульной плитки для детской игровой площадки на улице Трубной, 28 и возле дома 21. Благоустроят территорию на улице Подольских курсантов между школой №15 имени В.Д. Сабанеева, детским садом комбинированного вида №39 и лицеем «Экус».

Средства жителей привлекут для приобретения и установки спортивно-игровой площадки на Красногвардейском бульваре, 29А, 29В; универсальной хоккейной площадки на Парадном проезде, 4; детской игровой площадки в микрорайоне Климовск на проспекте 50-летия Октября, 20.

Детские площадки по губернаторской программе установят на Октябрьском проспекте, 13; улицах Давыдова, 6/1 - Курчатова, 3; Подольских курсантов, 5, Литейная 23/7; Филиппова, 20А; Веллинга, 14А; Суворова, 11; в микрорайоне Кузнечики на улице Академика Доллежаля, 32, 30; в микрорайоне Климовск на улице Симферопольской вблизи дома 49 (у корпусов 4 и 5), Советская, 1; в поселке Машинно-испытательной станции (МИС), 7.

На муниципальные средства детские площадки сделают в микрорайоне Лаговский, деревне Дмитрово; улицах Гуртовой и Панфилова; поселке МИС на улице Академика Горячкина; деревнях Бородино, Булатово и Сертякино.