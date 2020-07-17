РИАМО – 17 июл. Российские исследователи считают, что регуляторное одобрение для начала использования российской вакцины от коронавируса может быть получено буквально в августе-сентябре, сообщает Nation News.

Испытание второй фазы российской вакцины от коронавируса завершат 3 августа. Лекарство разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Третья фаза тестирования будет проходить не только в России, но и за рубежом, в частности, на Ближнем Востоке.

«Одним и тем же названием объединили два совершенно разных исследования. Первое исследование, которое проводится в Российской Федерации, разработано в рамках постановления правительства, где речь идет о том, что вакцину, прошедшую проверку, можно будет пустить в гражданский оборот. Но с условием, согласно этому постановлению», — сказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург.

Он уточнил также, что нужно проработать условие, согласно которому вакцину будут тестировать на отобранных людях. И только потом можно будет проводить полную вакцинацию населения.

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за минувшие сутки скончались 10 пациентов с Covid‑19. За весь период пандемии в регионе умерло 1043 заразившихся.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 406 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 166 случев заражения. В Москве - 575 случаев.

- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечились 349 пациентов. Всего за все время пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавирусной инфекции 42 721 человек.

- В Москве для лечения коронавируса заготовили свыше тонны плазмы с антителами. Донорами стали свыше 1,7 тысячи москвичей, вылечившихся от Covid-19.

- В Москве за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 682 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 169 637.

- Еще четыре московских стационара вернулись к плановому приему пациентов. Это больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница,«Клиника имени В.Г. Короленко» на Косинской улице, а также филиал № 3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице.

- В столице за минувшие сутки скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 4271.