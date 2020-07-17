РИАМО - 17 июл. Автопарк Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера пополнился двумя новыми автомобилями Lada Granta и Lada Largus, транспорт был закуплен в рамках благотворительной акции Сбербанка, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
Планируется, что автомобили будут использоваться для выезда врачей к пациентам. Кроме того, наличие дополнительного санитарного автотранспорта поможет организовать своевременную доставку диагностического материала в централизованную бактериологическую лабораторию.
"Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер оказывает помощь больным туберкулезом на всей территории Московской области. Поэтому приобретение двух новых единиц санитарного автотранспорта позволит соблюдать сроки и стандарты оказания противотуберкулезной помощи жителям Московской области с учетом численности прикрепленного населения и географической зоны обслуживания, а также значительно повысить частоту выездов участковых врачей- фтизиатров к пациентам», - сказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
Он выразил Сбербанку благодарность за подаренные автомобили. «Это очень нужная вещь в нашем деле», - сказал Смердин.
В мае Среднерусский банк ПАО Сбербанк запустил на территории Московской области благотворительную акцию «Помощь врачам Подмосковья». На собранные сотрудниками и клиентами средства, по согласованию с больницами, было закуплено наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, включая специальные многоразовые костюмы, респираторы, дезинфицирующие средства и диагностическое оборудование. Всего помощь получили 23 лечебных учреждения Московской области на сумму около 6 миллионов рублей.
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