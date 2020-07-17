РИАМО - 17 июл. Автопарк Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера пополнился двумя новыми автомобилями Lada Granta и Lada Largus, транспорт был закуплен в рамках благотворительной акции Сбербанка, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Планируется, что автомобили будут использоваться для выезда врачей к пациентам. Кроме того, наличие дополнительного санитарного автотранспорта поможет организовать своевременную доставку диагностического материала в централизованную бактериологическую лабораторию.

"Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер оказывает помощь больным туберкулезом на всей территории Московской области. Поэтому приобретение двух новых единиц санитарного автотранспорта позволит соблюдать сроки и стандарты оказания противотуберкулезной помощи жителям Московской области с учетом численности прикрепленного населения и географической зоны обслуживания, а также значительно повысить частоту выездов участковых врачей- фтизиатров к пациентам», - сказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Он выразил Сбербанку благодарность за подаренные автомобили. «Это очень нужная вещь в нашем деле», - сказал Смердин.

«В период пандемии Среднерусский банк выступил с социально значимой инициативой помощи врачам Подмосковья. Сегодняшнее вручение автомобилей – продолжение масштабной акции. Мы благодарны врачам за самоотверженную работу и будем очень рады, если удастся помочь большему количеству пациентов», - отметил управляющий Северным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк Сергей Фролов.

В мае Среднерусский банк ПАО Сбербанк запустил на территории Московской области благотворительную акцию «Помощь врачам Подмосковья». На собранные сотрудниками и клиентами средства, по согласованию с больницами, было закуплено наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, включая специальные многоразовые костюмы, респираторы, дезинфицирующие средства и диагностическое оборудование. Всего помощь получили 23 лечебных учреждения Московской области на сумму около 6 миллионов рублей.