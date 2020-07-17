РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 июл. Готовность школы в микрорайоне Жегалово Щелкова составляет порядка 65%, по графику сдача объекта планируется в январе 2021 года, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

На объекте задействовано 68 рабочих и четыре единицы техники.

«На данный момент завершена установка пластиковых окон, на 80% готова кровля здания, параллельно идут отделочные работы. Продолжается обустройство наружных инженерных сетей. В августе подрядчик планирует приступить к благоустройству прилегающей территории», - говорится в сообщении.

Школа рассчитана на 1,1 тысячи учеников. В четырехэтажном здании разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая, спортивный зал с раздевалками, актовый зал, библиотека, медпункт, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории будут оборудованы физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны, а также зона отдыха. Проектом предусмотрена автостоянка на 30 машино-мест.