РИАМО - 17 июл. Специалисты систем безопасности проанализировали тревожные вызовы всех районов столицы и составили рейтинг самых криминогенных и самых безопасных мест в городе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Самыми опасными названы районы Северное Измайлово, Перово, Таганский и Люблино.

«Наибольшее количество происшествий регистрируется в районах на востоке Москвы: Северном Измайлово, Перово и Преображенском. В рейтинге криминогенности они занимают 1-е, 2-е и 5-е места соответственно. На их долю в совокупности приходится более 10% тревог», — говорится в сообщении.

На время реконструкции к станции метро «Щелковская» перенесли центральный автовокзал. Возле него и формируется высокий уровень криминогенности. Это место притягивает потоки трудовых мигрантов и маргинальных элементов.

Недалеко он него, в Перово, потенциальную угрозу представляют две крупные промышленные зоны и близость к Измайловскому лесопарку.

Благополучными районами считаются Мещанский район и Раменки, где расположены Московский государственный университет, киностудия «Мосфильм» и посольский квартал. Также безопасными назвали районы Щукино, Митино и Строгино.

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