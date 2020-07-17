РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 июл. Каратист Леонид Баранников стал победителем проекта «Люберецкие звезды», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В проекте «Люберецкие звезды», призванном отметить самые яркие и выдающиеся достижения жителей городского округа Люберцы, определился финалист. По итогам первого полугодия им стал спортсмен Леонид Баранников», – говорится в сообщении.

В этом году Баранников набрал наибольшее количество баллов в номинации «Спорт». Подарки и поздравления он будет принимать в торжественной обстановке на праздновании Дня города и городского округа Люберцы в сентябре.

Леонид Баранников – мастер спорта России по восточному боевому единоборству, дисциплина – сеетокан. Награжден знаком «За отличия в спорте», а также золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

С 2015 года Баранников выступает в составе сборной команды России на международных соревнованиях по карате. Он – неоднократный серебряный призер международных соревнований, чемпион Европы 2018 и 2019 годов.