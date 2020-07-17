РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июл. В подмосковных Люберцах в пятницу состоится онлайн-лекция о русских народных песнях, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В пятницу, 17 июля, культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 14:00 стартует лекция о русских народных песнях «Русский фольклор», - говорится в сообщении.

В 18:00 можно будет послушать песни в исполнении театра мюзикла «Успех».

Мероприятия пройдут по ссылке: https://www.instagram.com/okt_centrkultura.