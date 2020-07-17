РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. В подмосковном Подольске управление соцзащиты начало прием заявлений на получение подарочного набора для первоклассника, его могут получить семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Подольское управление социальной защиты населения начало прием заявлений на получение подарочного набора для первоклассника, их можно подавать до 5 сентября 2020 года включительно. Право на получение подарочного набора для первоклассника имеет один из родителей ребенка в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения. На сегодняшний день это 13 115 рублей. При этом и родитель, и ребенок-первоклассник должны иметь место жительства в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Порядок предоставления подарочного набора для первоклассника и перечень необходимых документов определены постановлением правительства Московской области от 24 июля 2019 года №437/24. Для получения подарочного набора необходим ряд документов. В том числе паспорт родителей (с отметкой места жительства заявителя в Московской области); свидетельство о рождении ребенка (детей, входящих в состав семьи); справка органов ЗАГС об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка - на ребенка (детей) одинокой матери; сведения о доходах семьи за каждые три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

Также потребуется справка из общеобразовательного учреждения ребенка-первоклассника; документ, подтверждающий место жительства первоклассника в Московской области; документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства заявителя (выписка из домовой книги); свидетельство о заключении брака (свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти родителя); выписка банка по имеющимся у членов семьи вкладам и процентах по вкладам в банках РФ за три месяца, предшествующих месяцу обращения.