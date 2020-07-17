РИАМО - 17 июл. Столичные следователи проверяют информацию о возможных невыплатах строителям в аэропорту Шереметьево дополнительных денежных компенсаций, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее в интернете появилась информация об отказе рабочих продолжать стройку на взлетно-посадочной полосе №1 из-за невыплаты сверхурочных. В пресс-службе Шереметьева сообщили, что ситуация находится под контролем, аэропорт полностью и в срок выполняет все взятые на себя обязательства, а инцидент связан с подрядчиком «Энергострой».

«Следователи устанавливают как соблюдение прав работников на дополнительные выплаты, так и достоверность изложенных ими фактов», — отмечается в материале.

Ход проверки находится на контроле исполняющего обязанности руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.