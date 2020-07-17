РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 июл. В городском округе Мытищи 1 807 индивидуальных предпринимателей и 506 юридических лиц получили прямую субсидию от правительства на сумму 221 миллион рублей, сообщила заместитель главы администрации горокруга Ирина Шилова в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

«За уже прошедший период 1 807 индивидуальных предпринимателей и 506 юридических лиц Мытищ на сумму 221 миллион рублей получили прямую субсидию на оплату труда и иные цели. Кредиты под 0% годовых на зарплату, которые предоставляются нашими финансовыми учреждениями выдали ПАО Сбербанк - 308 субъектов на 485 миллионов рублей, банк ВТБ 25 договоров на 53 миллиона», - сказала Шилова.

По ее словам, под 2% годовых для поддержки занятости – ВТБ выдал 45 договоров на 212 миллионов рублей. Она отметила, что промышленный сектор Мытищ не попал в особо пострадавшие отрасли.