РИАМО - 17 июл. Строительство тепличного комплекса стартует в Кашире рядом с сельским поселением Знаменское, на объекте дополнительно создадут 540 рабочих мест к уже существующим двум тысячам, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В новом комплексе будут выращивать клубнику, ежевику, различные виды салатов и томатов. Объем инвестиций в проект составит 6 миллиардов рублей.

«Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство дополнительного тепличного комплекса на 20 гектаров в городском округе Кашира, работы на котором будут завершены до конца текущего года. Общая площадь участка составит 100 гектаров. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительства при правительстве Московской области», - отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

У компании «Агрокультура групп» в Кашире уже функционируют тепличные комплексы по выращиванию огурцов, томатов, перцев и баклажанов площадью 80 гектаров.