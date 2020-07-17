РИАМО - 17 июл. Число поездок на метро снизилось на 27%, по сравнению с таким же периодом прошлого года, и осталось без изменений по сравнению с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Загруженность дорог, по данным «Яндекса», составила 4 балла, без изменений по сравнению с прошлым годом и прошлой неделей», - говорится в сообщении.

По данным на 9 часов пятницы, на 21% снизилось и число поездок на наземном транспорте по сравнению с таким же периодом прошлого года , но увеличилось на 30 тысяч поездок по сравнению с прошлой неделей.

На 22% реже пользуются пригородными электричками по сравнению с таким же периодом прошлого года, на 10 тысяч поездок меньше по сравнению с прошлой неделей.

Число поездок на такси, по сравнению с таким же периодом прошлого года, уменьшилось на 9%, на одну тысячу поездок больше по сравнению с прошлой неделей.

Общее число личных авто, по сравнению с таким же периодом прошлого года, увеличилось на 6%, без изменений по сравнению с прошлой неделей.

Число поездок на каршеринге в пятницу составило 20 тысяч.

Количество пассажиров на всех видах транспорта продолжает увеличиваться, но в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывают не забывать о мерах безопасности.