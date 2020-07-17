РИАМО - 17 июл. Спасатели «Мособлпожспаса» вывели грибников, которые застряли на острове на территории Рузского городского округа в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Две пожилые женщины с ребенком застряли на острове посреди реки неподалеку от населенного пункта Лыщиково. Они вызвали спасателей по телефону единой службы спасения 112.

«После обильных проливных дождей небольшой ручей, расположенный в лесу недалеко от деревни Лыщиково, растекся в широкую реку. Пенсионерки зашли на небольшой остров и не могли перебраться на берег самостоятельно», – сказал спасатель Дмитрий Чернявский.

Он объяснил, что сотрудники МЧС вычислили примерное местоположение застрявших грибников и решили переправить женщин с ребенком на сушу вброд. Спасатели перенесли ребенка на руках по мелководью, а женщин перевели.

Грибники и ребенок провели в лесу свыше семи часов, однако не стали прибегать к помощи врачей.