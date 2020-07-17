РИАМО - 17 июл. На территории Московской области заканчивается месячник по безопасности продукции растительного происхождения «Овощи и фрукты, ягоды, грибы – безопасный урожай», в его рамках эксперты провели более 32 тысяч исследований, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В рамках этой кампании в период с 1 по 16 июля было проведено более 32 тысяч исследований овощей, фруктов, бахчевых культур нового урожая на наличие превышения радиационного фона», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он уточнил, что экспертизе подвергли около 646 тонн продукции.

«В 45 партиях сотрудниками лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы были выявлены несоответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза. Около 200 килограммов продукции было снято с реализации и уничтожено», - отметил Разин.