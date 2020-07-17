РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июл. Массовые катания на коньках возобновили в Ледовом дворце имени Владимира Петрова в подмосковном Красногорске, сообщается на странице управления по физкультуре и спорту администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«Рады вас пригласить на массовые катания! В Красногорской арене имени Владимира Петрова возобновляются массовые катания. Для наших гостей - теплые раздевалки, прокат коньков и фигуры-помощники», - говорится в сообщении.

Сеансы будут проходить в пятницу, субботу и воскресенье. Их продолжительность - 1 час. Начало сеансов в 17:00, 18:15, 19:30, 20:45. Стоимость сеансов: для детей до 7 лет - 150 рублей, для взрослых - 250 рублей. Прокат коньков на один сеанс будет стоить 200 рублей.

«Катаемся, соблюдая все меры безопасности. Вам обязательно нужно будет надеть маску и перчатки до выхода на площадку. Кроме того, один сеанс смогут посетить не более 15 гостей», - добавляется в сообщении.

Необходима предварительная запись по номеру телефона: 8(963)754-45-99.