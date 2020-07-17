РИАМО - 17 июл. Завершается строительство здания музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева на улице Писаревской в Пушкине, уже объявлены торги на оснащение объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

По результатам закупок в новое здание колледжа поступит мебель и необходимое оборудование.

«В ближайшее время планируется оснастить объект всем необходимым оборудованием, провести пуско-наладочные работы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В рамках проекта возведено четырехэтажное здание колледжа, в котором предусмотрены просторные классы и репетиционные помещения, концертный зал, аппаратная и другие необходимые помещения. Общая площадь объекта составляет свыше 5,9 тысячи квадратных метров.

Данный объект возводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.