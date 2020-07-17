РИАМО - 17 июл. Администрация аэропорта Шереметьево полностью контролирует ситуацию с рабочими на строительной площадке взлетно-посадочной полосы №1, аэропорт выполняет все взятые на себя обязательства, сообщил РИАМО представитель пресс-службы аэрогавани.

Ранее в интернете появилась информация об отказе рабочих продолжать стройку на взлетно-посадочной полосе из-за невыплаты сверхурочных.

«В настоящее время ситуация на строительной площадке взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) находится под полным контролем руководства аэропорта и подрядчика по реконструкции — компании «Энергострой», — сказал собеседник агентства.

н добавил, что аэропорт, который является заказчиком строительства, полностью и в срок выполняет все взятые на себя обязательства.

«Инцидент на строительной площадке является исключительно внутренним делом компании «Энергострой», — добавил представитель пресс-службы.

Администрация аэропорта обеспечивает режимные требования и необходимые нормы безопасности на территории аэродрома, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов, заключил он.