РИАМО - 17 июл. Администрация аэропорта Шереметьево полностью контролирует ситуацию с рабочими на строительной площадке взлетно-посадочной полосы №1, аэропорт выполняет все взятые на себя обязательства, сообщил РИАМО представитель пресс-службы аэрогавани.
Ранее в интернете появилась информация об отказе рабочих продолжать стройку на взлетно-посадочной полосе из-за невыплаты сверхурочных.
н добавил, что аэропорт, который является заказчиком строительства, полностью и в срок выполняет все взятые на себя обязательства.
«Инцидент на строительной площадке является исключительно внутренним делом компании «Энергострой», — добавил представитель пресс-службы.
Администрация аэропорта обеспечивает режимные требования и необходимые нормы безопасности на территории аэродрома, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов, заключил он.
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