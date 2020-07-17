РИАМО - 17 июл. В следующем году на улице Коммунистической в Кашире планируют ввести в эксплуатацию новое административное здание, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Общая площадь нового административного здания составит 7,5 тысячи квадратных метров.

«Завершается проектирование административного здания на улице Коммунистической в городском округе Кашира. Оформлен договор безвозмездного пользования на земельный участок под размещение объекта», – говорится в сообщении.

Планируется озеленить прилегающую к зданию территорию. Кроме того, специалисты выполнят комплексное благоустройство.