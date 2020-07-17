РИАМО - 17 июл. В Московском зоопарке впервые вылупился птенец папуанских птиц-носорогов, этот вид пернатых занесен в Международную Красную книгу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

После рождения, птенец жил в гнезде вместе с матерью три месяца. Когда он окреп, сменил пух и подрос, то покинул укромное жилище.

«Появление на свет малыша папуанских птиц-носорогов — их еще называют папуанскими калао — важное событие для нашего зоопарка. Эти птицы очень редко дают потомство в неволе. Зоологи постарались создать в вольере условия, близкие к естественным: здесь растут акации, крона которых образует густые заросли. В таких укрытиях калао могут отдохнуть от внимания публики. В природе их дикие сородичи размножаются после сезона тропических дождей, поэтому с ноября по апрель в вольере наших обитателей увеличивали влажность», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Две экзотические птицы родом из Новой Гвинеи прибыли в столичный зоосад пять лет назад. Но добиться пополнения в семействе удалось лишь спустя пять лет.

Полюбоваться им можно в павильоне «Дом птиц», расположенном на старой территории.

Папуанские птицы-носороги обитают в Новой Гвинее, на архипелаге Бисмарка, Соломоновых и Молуккских островах. Предпочитают гнездоваться в густых тропических лесах. Это крупные птицы, длина их тела вместе с хвостом составляет 60–80 сантиметров, а вес может достигать двух килограммов. Большая часть туловища покрыта черными перьями, хвост и щеки белые. У самок оперение на голове черное, у самцов — рыже-коричневое. Отличительной особенностью птиц-носорогов считаются их огромные загнутые книзу клювы с роговыми наростами в виде поперечных складок.