РИАМО - 17 июл. В столице восстановят чугунные ограждения и воссоздадут исторические дубовые витражи в ходе капитального ремонта Большого Каменного моста, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Капремонт моста начался 10 июля. В работах задействовано 200 специалистов комплекса городского хозяйства и 60 единиц строительной техники.

«Работы предстоят масштабные, фактически сооружение пересоберут заново. При этом, мост продолжит функционировать, полностью закрывать его не будут», — сказал Бирюков.

Ремонт в таком формате проведут с помощью уникальных технологий. Такие же методы использовались при проведении капремонта Большого Москворецкого моста, добавил глава комплекса городского хозяйства.

С моста уже сняли порядка семи тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, разобрали железобетонные конструкции подэстакадного пространства левого берега и ограждение моста. Чугунные ограждения должны отправиться на реставрацию.

Кроме того, по словам Бирюкова, отреставрируют гранитную облицовку и мачты освещения, воссоздадут исторические дубовые витражи.

На период проведения капремонта движение по мосту частично перекрыто. Для организации движения нанесена временная разметка. Капитальный ремонт завершится в октябре-декабре 2021 года.