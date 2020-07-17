РИАМО - 17 июл. 9-й проезд Марьиной рощи станет односторонним с 23 июля, на улице появится 31 парковочное место, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Изменение схемы движения по 9-му проезду Марьиной рощи позволит сделать улицу более безопасной. Организация движения была изменена по просьбам жителей района. Ранее люди жаловались на то, что разъезжаться со встречными машинами на узкой улице трудно из-за припаркованных автомобилей.

«Для жителей будет организовано 31 парковочное место. Для проезда в обратном направлении можно будет использовать 8-й проезд Марьиной рощи. На объезд жители потратят меньше минуты своего времени», – уточняется в сообщении.

Таким образом, чтобы сохранить места и исключить затруднения при встречном разъезде, было принято решение сделать эту улицу односторонней.

Также сотрудники ведомства призвали автомобилистов быть внимательными и действовать, руководствуясь предписаниями дорожных знаков.