РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июл. Мусор с контейнерной площадки в поселке Нахабино подмосковного Красногорска вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что с площадки возле дома №2 по улице Королева в поселке Нахабино долгое время не вывозится мусор.

«Администрация горокруга Красногорск рассмотрела обращение <…> и сообщает: контейнерная площадка приведена в соответствие», - сказал замглавы администрации муниципалитета Роман Комиссаров.

Он также отметил, что вывоз ТКО из мусорных баков находится в ведении ООО «Рузский региональный оператор».

«График вывоза твердых коммунальных отходов: ежедневно, вывоз раздельно накопленных отходов - раз в три дня, вывоз крупногабаритных отходов осуществляется раз в три дня», - добавил Комиссаров.

Он отметил, что по вопросам графика вывоза мусора, количества контейнеров и их замене горожане могут обратиться в Красногорский филиал ООО «Рузский региональный оператор». Он находится по адресу: Красногорск, улица Успенская, дом №5, деловой центр «Успенский», этаж 4, офис 412. Телефоны: 8(963)716‑96-11, 8(499)288‑16-81, 8(499)110‑27-53.