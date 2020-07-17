РИАМО - 17 июл. Свыше 66 тысяч пенсионеров Московской области за первые полгода оформили компенсацию за капитальный ремонт, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Одиноко проживающие неработающие пенсионеры-собственники квартир в возрасте от 70 лет, а также семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получают 50%-ю компенсацию на оплату взноса, те же категории граждан, достигшие 80 лет, – 100%-ю компенсацию. Размер компенсации рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт.

«В Московской области за первое полугодие этого года дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт оформили более 66 тысяч пенсионеров», – отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она также подчеркнула, что для одиноко проживающих граждан стандарт нормативной площади жилого помещения установлен в размере 42 квадратных метра, но не более занимаемой жилищной площади.

Норматив для семьи из двух человек – 21 квадратный метр на человека, семьи из трех и более человек – по 18 квадратных метров на человека.