РИАМО - 17 июл. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, которого подозревают покушении на убийство попутчика в электричке сообщением «Сергиев Посад – Москва», сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, вечером 16 июля подозреваемый, находясь в шестом вагоне электричке, повздорил с мужчиной 1987 года рождения и нанес ему удар ножом в шею, повредив сонную артерию.

«Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, а злоумышленник был задержан на станции Москва-3», — говорится в сообщении.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.