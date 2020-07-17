РИАМО - 17 июл. Министерство обороны России по поручению президента Владимира Путина организует внезапную проверку войск Западного и Южного военных округов, а также других регионов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об этом объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов», — сказал Шойгу.

Проверки пройдут для того, чтобы оценить возможность армии обеспечить безопасность государства на юго-западе страны, где есть вероятность террористических угроз. Проверка также подготовит к учениям «Кавказ-2020».

В ходе проверки проведут 56 тактических учений на 35 полигонах и учебных полях, также задействуют 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.

В проверке примут участие 149 755 человек, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

«В ходе контрольных мероприятий необходимо принять все меры по сохранению здоровья личного состава», — отметил глава ведомства.

Также Шойгу дал указание обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов на всех этапах проверки. Кроме того, министр поручил не допускать негативного воздействия на окружающую среду.