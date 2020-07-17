РИАМО - 17 июл. Министерство обороны России по поручению президента Владимира Путина организует внезапную проверку войск Западного и Южного военных округов, а также других регионов, сообщает Федеральное агентство новостей.
Об этом объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства.
Проверки пройдут для того, чтобы оценить возможность армии обеспечить безопасность государства на юго-западе страны, где есть вероятность террористических угроз. Проверка также подготовит к учениям «Кавказ-2020».
В ходе проверки проведут 56 тактических учений на 35 полигонах и учебных полях, также задействуют 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.
В проверке примут участие 149 755 человек, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.
Также Шойгу дал указание обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов на всех этапах проверки. Кроме того, министр поручил не допускать негативного воздействия на окружающую среду.
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