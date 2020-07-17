РИАМО - 17 июл. Здание общепита планируют перепрофилировать в учреждение социальной помощи в столичном районе Теплый Стан, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В Градостроительно-земельной комиссии Москвы согласовали изменения в правила землепользования и застройки на улице Генерала Тюленева, дом 21.

«Заявителем выступил ТЦСО «Ясенево». Он планирует перепрофилировать здание в целях размещения учреждения соцпомощи. Получено соответствующее согласие департамента труда и социальной защиты населения города Москвы», — говорится в сообщении.

Как пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, в настоящее время на этом участке расположено здание предприятия общественного питания площадью около 2,4 тысячи квадратных метров.