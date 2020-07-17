РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 июл. В городском округе Мытищи в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды благоустроили 7 дворовых территорий, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

У жителей большой запрос на комплексное благоустройство дворов. На это нацелена губернаторская программа по формированию комфортной городской среды. По этой программе в городском округе Мытищи к современным стандартам приведено уже более 200 дворов.

«На сегодняшний день выполнены работы по благоустройству по адресам: 1-й Рупасовский переулок, дом №4; 2-й Рупасовский переулок, дом №12А; улица Академика Каргина, дома №№42 и 38 корпус 4; улица Серафимовича, дом №2А; улица Щербакова, дома №№8/40 и 11», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что при формировании адресного перечня основной акцент делается на запросы от жителей - по результатам голосования на портале «Добродел» - таких в этом году 13 адресов. А также на основании заявок от мытищинских ТОСов, их тоже 13.

«В августе министерством благоустройства Подмосковья будет объявлено голосование по выбору дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2021 году. Обязательно участвуйте! Напомню, всего в этом году мы благоустроим 26 дворовых территорий. Будем продолжать эту работу до тех пор, пока не сделаем все их ухоженными и красивыми», - уточнил Азаров.