РИАМО - 17 июл. Если не получилось похудеть к лету, то отчаиваться не стоит, в течение лета сбросить вес будет даже легче, рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

«В жару мы как-то подсыхаем. Количество воды, которое мы в себе носим, становится меньше. Обычно вес снижается просто из-за жары, а не из-за каких-то специальных усилий», – сказал Гинзбург в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что люди в жару теряют до полутора килограмма веса просто так. Летом легче худеть еще и потому, что аппетит заметно снижается.

«Можно сказать, что еда имеет тепловую составляющую. Организм расщепляет пищу через окисление, а окисление сопровождается выделением энергии. Часть энергии улавливается молекулами АТФ, а часть нет, поэтому после еды становиться жарко. Когда вокруг и так жарко, то дополнительная энергия не нужна», – отметил Гинзбург.