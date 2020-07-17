РИАМО - 17 июл. Две подмосковные компании представили свою продукцию на электронных торговых площадках Ebay и Amazon, благодаря содействию министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Мы предоставляем услуги по привлечению потенциальных партнеров, а также по продвижению продукции компании на иностранный рынок, в том числе путем размещения на электронных площадках», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Торговая марка BearBike - успешный российский бренд велосипедов для города с собственным сборочным производством в Московской области.

В линейке есть фикс/синглспид, шоссейные, трековые и городские велосипеды. Благодаря размещению товара на иностранной электронной площадке, компания произвела отгрузку велосипедов на сумму 30 тысяч долларов.

Российский гипермаркет «Правжизнь» также разместил продукцию на зарубежных торговых площадках. Купить ювелирные украшения из Подмосковья теперь могут граждане Великобритании, США и Германии.